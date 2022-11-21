В Карелии возьмут под индивидуальную опеку семьи мобилизованных

Петрозаводск, , 16:16 — REGNUM В Карелии до конца ноября проведут паспортизацию семей мобилизованных и добровольцев для создания единой базы данных региона, сообщил 21 ноября глава республики Артур Парфенчиков во время посещения Псковской десантно-штурмовой дивизии, где проходят подготовку военнослужащие из Карелии.

Семья мобилизованного t. me/AParfenchikov

По его словам, паспортизация семей военнослужащих завершится в ближайшие две недели, чтобы помогать каждой семье в индивидуальном порядке.

«Это касается не только мобилизованных, но и тех, кто ушел добровольцем. Пока ребята служат, мы должны заботиться об их семьях. До конца ноября по каждой семье будет понимание о том, какая помощь необходима», — добавил глава республики.

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