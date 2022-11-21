Анкара, 21 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Турецкая авиация продолжает наносить удары по позициям курдских формирований из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», составляющей основу «Сил демократической Сирии» (СДС), которые признаны Анкарой террористическими организациями. Об этом 21 ноября сообщает телеканал CNN Türk.

Jerry Gunner Истребитель F-16 ВВС Турции

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Уточняется, что авиаудары истребители F-16 ВВС Турции наносят по региону Кобани в ответ на обстрелы городов Онджупынар и Каркамыш.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, 20 ноября Турция начала антитеррористическую операцию «Коготь-Меч». Её целью было уничтожение штабов Рабочей партии Курдистана, которую правительство Эрдогана считает террористической организацией.

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Город Кобани на севере сирийской провинции Алеппо подвергся бомбардировке со стороны турецкой авиации. Также были нанесены удары по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

21 ноября Турция вновь нанесла удары по городу Кобани (курдское название Айн-эль-Араб).