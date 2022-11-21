Москва, , 16:00 — REGNUM Самозанятые граждане в России уплачивают только налог на профессиональный доход, но для них нет обязательных взносов в социальные фонды. Выбор размера взносов для оформления больничных — правильное решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

За работой Антон Афанасьев © ИА REGNUM

«Сейчас на условиях самозанятости трудятся больше 5 млн граждан и вопрос социальной защищённости является актуальным.

Но для самозанятых это может быть только в добровольном порядке, и каждый самозанятый сам определяет, насколько актуальной для него является возможность и размер взносов в социальные фонды.

Это правильно, поскольку основная идея формирования такой формы занятости предполагала минимальную налоговую нагрузку» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2023 года самозанятым гражданам предложили самим выбирать тарифы на больничные.

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