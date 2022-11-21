Москва, 21 ноября 2022, 16:00 — REGNUM Самозанятые граждане в России уплачивают только налог на профессиональный доход, но для них нет обязательных взносов в социальные фонды. Выбор размера взносов для оформления больничных — правильное решение, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2023 года самозанятым гражданам предложили самим выбирать тарифы на больничные.
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