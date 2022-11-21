Азербайджан обвинил Нагорный Карабах в новых обстрелах позиций

Баку, , 16:07 — REGNUM Позиции вооружённых сил Азербайджана были обстреляны со стороны Нагорного Карабаха. Данное обвинение 21 ноября выдвинула пресс-служба азербайджанского минобороны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что позиции якобы обстреливали с перерывами с 10:00 до 14:25 по местному времени (с 09:00 до 13:25 мск). Под обстрел попали позиции вооружённых сил Азербайджана в Физулинском и Ходжавендском направлениях.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Ереван обвинил Баку в обстрелах вечером 20 ноября. В Азербайджане опровергли это заявление. 19 ноября в Нагорном Карабахе обвинили азербайджанскую сторону в стрельбе по трактору. Инцидент подтвердила российская миротворческая миссия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Азербайджане опровергли обвинение в обстрелах позиций ВС Армении