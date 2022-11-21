Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM По сравнению с 2021 годом доля инвестиций с ипотекой возросла в Санкт-Петербурге на 15 процентных пунктов и достигла 75% относительно всех инвестиционных сделок. Об этом 21 ноября сообщает консалтинговый центр «Петербургская недвижимость».

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Эксперты связали рост этого показателя с минимальными в истории субсидированными ипотечными ставками от 0,01%. Также на рост сделок, по их мнению, повлияла траншевая ипотека с платежом от одного рубля в месяц.

У покупателей изменился и инвестиционный мотив. Если ранее инвесторы стремились прежде всего получить доход на росте стоимости жилья, то теперь недвижимость становится для них надежным способом сохранения вложений.

В объектах комфорт-класса порог входа в сделки в среднем составляет от 3,5 млн рублей, в бизнес-сегменте — от 6,5 млн рублей. Однако благодаря акционным ипотечным продуктам от банков и застройщиков порог может быть сокращён до 800 тыс. рублей.

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Напомним, что жители Петербурга поставили рекорд в секторе сделок по покупке жилья в ипотеку, 93% от общего числа. При этом девелоперы просят власти продлить выдачу льготных кредитов для покупки жилья.

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