Вологда, 21 ноября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. На Вологодчине семьи участников спецоперации освободят от платы за посещение детского сада. Об этом губернатор региона Олег Кувшинников сообщил в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«От платы за детский сад освободим тех, кто призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ и принимает участие в СВО, проходит военную службу по контракту и принимает участие в СВО и тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области мобилизовали более двух тысяч человек.

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