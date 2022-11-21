Участник спецоперации из Башкирии удостоен медали «За отвагу»

Уфа, , 15:59 — REGNUM Участник спецоперации из Башкирии награжден медалью «За отвагу». Об этом 21 ноября сообщил глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов на своей странице в социальной сети.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что жители Башкирии в ходе спецоперации на территории б. УССР проявляют мужество и отвагу.

«Сегодня в торжественной обстановке совместно с военным комиссаром Аургазинского и Гафурийского районов за проявленное мужество и героизм во время специальной военной операции нашему бойцу Артуру Д. вручили медаль «За отвагу», — сообщил глава районной администрации.

Он подчеркнул, что за каждым именем героя стоит любовь, забота и самопожертвование матери.

«И этот случай не исключение. В преддверии дня матери с удовольствие поздравил с наградой сына и его маму, которая воспитала настоящего патриота, достойного сына Отечества», — сообщил Шагаретдинов.

Он пожелал герою и всем участникам спецоперации удачи, крепкого здоровья и скорейшего возвращения с победой к близким и родным.