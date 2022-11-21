Синоптик Колесов: циклоны принесут оттепель в Петербург и Ленобласть

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Снег принесет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область потепление во второй половине текущей недели, а в конце ноября ожидается оттепель, сообщил 21 ноября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начало зимы в Ленобласти Елена Молчанова © ИА REGNUM

По словам специалиста, регион вошел в зимние условия, благодаря чему везде устанавливается отрицательная температура и снежный покров. Согласно прогнозу на текущую неделю, из-за антициклона будет стоять слабая морозная погода, температура воздуха в ночные часы в районе — — 6…-11 градусов, а днем -3…-8 градусов.

«Приходят атмосферные фронты, приносят осадки в виде снега, за счет этого немного теплеет. Вторая половина недели будет от — 1 до — 6 градусов. Есть перспектива того, что циклоны, которые придут с запада на следующей неделе, принесут с собой оттепели и слабо положительную температуру воздуха», — добавил синоптик, отметив, что погода 2022 года повторяет погоду 2021 года.

Также Александр Колесов заметил, что предстоящие оттепели больше будут влиять на западные районы Ленобласти, а зимняя погода сохранится на востоке региона.

Согласно предварительному прогнозу на декабрь, температура воздуха в последний месяц года будет на один градус выше нормы: до минус 2 градусов на юго-западе, до минус 6 градусов во второй половине месяца на востоке, северо-востоке Ленобласти. В западных районах в дневные часы — 3…+2 градуса, ночью -7… -12 градусов. Во второй половине декабря температура снизится: днем 0…-5 градусов, ночью -3…-8 градусов, а в отдельные ночи -10…-15 градусов.

«Прогноз на весь зимний сезон будет близким к норме с небольшой положительной аномалией», — резюмировал Колесов.

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