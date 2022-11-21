Москва, 21 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Действующая с 2019 система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в России имеет, как и любая тарифная система, свои недостатки, они есть и у данных сборов заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

«Утилизационный сбор устанавливается независимо от реальной стоимости транспортировки и утилизации мусора и привязан к жилой площади и никак не связан ни с количеством мусора, ни с его типом без учёта эквивалента стоимости загрязнения окружающей среды, и потому ставки экологического сбора вроде бы есть и должны как-то работать исходная из размера, и определения зон ответственности, чтобы стимулировать производителя реализовывать систему экологического сбора.

Тариф на вывоз мусора на 80% состоит из расходов непосредственно на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Расходы на захоронение и обработку отходов это ещё 15,17%.

Сейчас вопрос пересчета больше всех волнует мобилизованных и работающих вахтой по несколько месяцев. Платить обязаны все, но для пересчета когда вы возвращаетесь с вахты имеется месяц для пересчета и необходимо принести в ЖКХ документы, свидетельствующие о вашем отсутствии.

Цены на вывоз мусора, если ведёте стройку или что-то необходимо вывезти с дачи зашкаливают — в Подмосковье найм машины может обойтись от 3500 до 10 тыс. рублей. От платы за вывоз мусора с дачи тоже можно получить перерасчет.

Вывоз мусора в Московской области начисляют по количеству квадратных метров суммарной площади домика или построек. Вывоз мусора — это коммунальная услуга, которая регулируется правила предоставления услуги.

Действующие правила пересчета в населенных пунктах могут отличаться — в одних плата начисляется по количеству квадратных метров, в других считают по количеству прописанных людей.

На сколько точно вырастут тарифы зависит от региона - от 4% до 10℅. Регионам на согласование этого вопроса дали время до конца ноября. В любом случае, правительство РФ ограничило рост предельных тарифов 9%, в том числе и на плату за обращение с ТКО», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для жителей многоквартирных домов будет изменён порядок перерасчёта платы за вывоз мусора.

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