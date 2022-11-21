Будапешт, 21 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. У посла США в Будапеште Дэвида Прессмана нет права критиковать глава МИД Венгрии Петера Сийярто за его поездки в Россию, так как последний совершает их исходя из национальных венгерских интересов и не комментирует поездки главы американского Госдепа. Глава венгерского МИД заявил об этом 21 ноября журналистам.

Петер Сийярто

Как подчеркнул Сийярто, на должности главы МИД Венгрии он занимается только венгерскими национальными интересами. При этом он добавил, что понимает, что посол США исходит из американских национальных интересов, однако глава венгерского внешнеполитического ведомства действует из национальных интересов своей страны.

«Поэтому я полагаю, что было бы правильно, если бы мы, стоя на почве взаимного уважения, не комментировали бы шаги друг друга. Я обычно не комментирую поездки главы МИД США и, разумеется, жду того же от посла США, чтобы он подобным образом избегал комментировать вопросы венгерской политики», — сказал он.

При этом глава венгерского МИД уточнил, что национальные интересы его страны заключаются в обеспечении энергобезопасности республики в течение долгого времени.

«Пока что не прозвучало американского предложения, как можно было бы реально выстроить эту энергобезопасность, так что я думаю, что не только политически, но и в отношении заслуг в этом вопросе у американского посла нет права критиковать венгерские решения, принятые на основе венгерских национальных интересов», — отметил Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума «Атомэкспо-2022» он проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации «Росатом» о расширении АЭС «Пакш».