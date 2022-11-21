Москва, , 15:54 — REGNUM Второй сборник стихотворений русского поэта Николая Гумилева будет продан на аукционе «Литфонд» 24 ноября.

Николай Степанович Гумилев

По информации «Интерфакса», стоимость лота оценивается в 400 тыс. рублей. Впервые сборник был выпущен в Париже в 1908 году тиражом 300 экземпляров.

Кроме того, на аукционе «Литфонд» продадут сборники Владислава Ходасевича, Максимилиана Волошина и Сергея Есенина.

Напомним, Николай Гумилев являлся поэтом Серебряного века, а также создателем школы акмеизма. Помимо этого, он совершил две экспедиции по восточной и северо-восточной Африке в 1909 и 1913 годах.