Тбилиси, 21 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в целом считает правильной сбалансированную политику, которую ведёт грузинское правительство в отношениях с Россией. Об этом она заявила 21 ноября в интервью телеканалу BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

При этом Зурабишвили считает, что Тбилиси нельзя «слишком осторожничать» в отношениях с Москвой.

«Не нужно создавать у России впечатление, что мы настолько напуганы, что хотим подчиняться всем российским претензиям, которые могут возникнуть», — сказала грузинский президент.

Она считает, что официальные заявления грузинской стороны должны быть чёткими и понятными, чтобы не послать «неверный» сигнал Москве.

Напомним, транзитное значение Грузии выросло после введения антироссийских санкций. Через страну стали везти грузы в Россию из Турции и Индии. Кроме того, через грузинскую территорию везут товары в обход РФ.