Москва, , 15:49 — REGNUM То, что жителям многоквартирных домов в Росси начнут пересчитывать плату за вывоз мусора, — это справедливое решение, тем более в условиях сложной ситуации в экономике, когда у части граждан изменились доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Вывоз мусора Government-nnov.ru

«Это позволит сократить плату за вывоз мусора, когда гражданин отсутствовал дома, что отразится на размере коммунальных платежей. Сделать такие перерасчёты возможно, поскольку сейчас практически везде установлены различные счётчики, что облегчает задачу.

Важно, чтобы перерасчёт платы за услуги проводился быстро и точно, и у граждан не возникало сомнений в его правильности. Введение перерасчёта за вывоз мусора может помочь контролировать расходы коммунальных организаций.

Если летом, когда граждане массово выезжают за город, они пишут заявления на перерасчёт платы, мусора становится меньше, а коммунальная организация отчитывается, что вывозила его в прежних объёмах, тратила на это топливо — это повод проверить, почему так происходит.

Не исключено, что в будущем такой пересчёт могут ввести и для других услуг, ведь не секрет, что, когда граждане уезжают на длительный срок, они могут отключать электроприборы, или вода в квартиры не поступает и не отводится, а значит и платить за них надо меньше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в России для жителей многоквартирных домов будет изменён порядок перерасчёта платы за вывоз мусора.

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