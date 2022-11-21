Калининград, 21 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении повышенного коэффициента при расчете и распределении федеральных субсидий для производителей картофеля и других овощей в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Как отмечается, для Калининградской области такой коэффициент будет равен 1,2.

Речь идёт о расчёте субсидий, которые будут выделяться аграриям с 2023 года в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». Господдержка предусмотрена на проведение агротехнологических работ, на производство картофеля и овощей в открытом и защищенном грунтах — в теплицах с использованием технологии досвечивания.

Постановление поможет аграриям увеличить производство, чтобы круглый год обеспечивать людей качественными и свежими продуктами.

Новый федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» начнет работать 1 января 2023 года.