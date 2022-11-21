Сильный ветер и похолодание до — 32 °С ожидаются в Омской области

Омск, , 15:47 — REGNUM В Омской области прогнозируется ухудшение погодных условий — усиление ветра и осадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС России, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей (УГМС).

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 22 ноября в Омской области ожидаются снег, местами метель, гололедица на дорогах. Порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, в связи с прохождением очередного циклона в регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, 22 ноября территория Омской области будет находиться в циркуляции циклона. Ночью столбики термометров опустятся до — 12…-17 °С, днём будет -7…-12 °С. Местами ожидается снег, усиление ветра порывами 12-16 м/с, метель.

23 ноября в регионе резко похолодает, осадки прекратятся. Ночные температуры опустятся до — 19…-24 °С, в северных районах до -27…-32 °С. Днём ожидается -15…-20 °С, в северных районах до -25 °С.

24 ноября с ростом атмосферного давления морозы усилятся.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание прогнозируется и в других регионах Сибири.

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