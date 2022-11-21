Путин и президент Кубы Диас-Канель откроют в Москве памятник Фиделю Кастро

Москва, , 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает 21 ноября пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

«Пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом. Путин и Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры двух стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.