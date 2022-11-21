Путин и Диас-Канель откроют памятник Фиделю Кастро в Москве
Путин и президент Кубы Диас-Канель откроют в Москве памятник Фиделю Кастро
Москва,
21 ноября 2022, 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин и лидер Кубы Мигель Диас-Канель примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает 21 ноября пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель
Kremlin.ru
«Пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом. Путин и Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров лидеры двух стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня.
История вопроса
Товарооборот Кубы и СССР превосходил таковой со всеми странами Латинской Америки вместе взятыми, и когда в начале 1990-х он резко сократился, Куба попала в крайне тяжёлую экономическую ситуацию. Сотрудничество между двумя странами начало восстанавливаться в начале 2000-х.
С 2000 года страны неоднократно обменивались визитами высших должностных лиц, поддерживаются контакты на уровне внешнеполитических ведомств. Во время визита в Гавану Владимира Путина в 2014 году с председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро были подписаны документы о сотрудничестве в области безопасности, энергетики, промышленности, культуры, здравоохранения.
Между двумя странами развиваются торгово-экономические контакты. Объём внешней торговли достигает суммы порядка 300 млн долларов. Главной статьёй кубинского экспорта в Россию является сахар. Россия поставляет на Кубу машины и оборудование, сырьевые и продовольственные товары, продукцию химической промышленности и др.
На Кубе реализуются несколько совместных проектов в области энергетики, металлургии, транспорта, инфраструктуры и сельского хозяйства. Также расширяется сотрудничество в области медицины, фармацевтики и компьютерных технологий.
Осуществляется сотрудничество в области науки и образования. Кубинским студентам в России предоставляется сто бюджетных мест.
Между двумя странами действует 90-дневный безвизовый режим. Поток российских туристов на Кубу в последние годы значительно вырос.