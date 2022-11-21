Москва, 21 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Гавана и Москва должны совместно искать решения для укрепления двусторонних отношений с учётом вводимых Западом санкций. Об этом на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

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«Этот визит проходит в сложное время как для России, так и для Кубы ― обе страны сталкиваются с санкциями со стороны империалистических стран, ― цитирует РИА Новости кубинского лидера. ― На фоне этих вызовов всегда полезно обмениваться мнениями, идеями, взглядами».

По его словам, это поможет найти решения, чтобы продолжать укреплять отношения между двумя странами, и, «конечно расширить прекрасный политический диалог, который объединяет» Россию и Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом вечером 19 ноября. В программе визита запланированы переговоры Диас-Канеля с президентом России Владимиром Путиным, а также участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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