Москва, 21 ноября 2022, 15:44 — REGNUM Правительство одобрило введение пошлины на экспорт бензина и дизтоплива с демпфером. Данное решение фактически направлено на закрытие лазейки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, таможенная подкомиссия правительства России одобрила включение надбавочного коэффициента в 20 тысяч рублей в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, по которым уже был выплачен демпфер,
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