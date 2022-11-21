Москва, 21 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Правительство одобрило введение пошлины на экспорт бензина и дизтоплива с демпфером. Данное решение фактически направлено на закрытие лазейки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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«Из-за этой лазейки предназначенные для внутреннего рынка нефтепродукты, по которым уже был выплачен демпфер, можно было экспортировать, получая дополнительную прибыль.

Скорее всего, что объём подобных операций был достаточно незначителен в масштабах объёма производства и экспорта нефтепродуктов.

В связи с этим, влияние на внутренние цены и экспорт будет минимальным», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенная подкомиссия правительства России одобрила включение надбавочного коэффициента в 20 тысяч рублей в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, по которым уже был выплачен демпфер,

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