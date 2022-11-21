В Башкирии разрабатывают «дорожную карту» по увеличению объема производства детских товаров

Уфа, , 15:49 — REGNUM «Дорожную карту», которая позволит создать условия для наращивания объема производства детских товаров, разрабатывают в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Игрушки (vincent desjardins)

Сообщается, что Башкирия стала одним из первых регионов в России, где приступили к разработке «дорожной карты» по увеличению производства товаров для детей.

«В республиканский бюджет ежегодно закладывается 90 млн рублей на субсидирование оборудования и 100 млн рублей на субсидирование сырья. Эти средства работают на повышение конкурентоспособности и создание условий развития легкой промышленности и мебельной отрасли в целом, в том числе для развития предприятий, производящих товары для детей», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

Сообщается, что с 22 по 24 ноября 2022 года в Москве пройдет федеральный этап XIII конгресса индустрии детских товаров. На нем Башкирию представят несколько предприятий.

«С уходом компании IKEA мы чувствуем спрос на детскую мебель, комоды, контейнеры для хранения, стульчики, игрушечные столики, горки для купания, поильники, ледянки, горшки, и многое другое. Все это мы производим. Осваиваем новые востребованные жителями виды продукции», — приводит пресс-служба слова коммерческого директора одного из заводов пластмассовых изделий.