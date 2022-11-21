Тбилиси, 21 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия якобы всегда имела намерение «поглотить» Грузию и продолжает придерживаться этой позиции. Об этом она заявила 21 ноября в интервью телеканалу BBC.

AP Photo, Mindaugas Kulbis Саломе Зурабишвили

В «подтверждении» своих слов Зурабишвили заявила, что Грузия входила в состав Российской Империи и СССР, а также вспомнила вмешательство России в грузино-осетинский конфликт 2008 года.

Грузинский президент отметила, что не ожидает «вторжения» в ближайшее время из-за спецоперации по денацификации территории б. УССР. Тем не менее, она считает, что у Москвы может появиться «соблазн» «заработать очки» на слабой Грузии.

«Поэтому я думаю, что мы должны быть очень осторожными, в то же время, я бы сказала, что это никоим образом не должно определять наши действия и слова, нашу ориентацию на Европу», — сказала Зурабишвили.

Напомним, в XVII веке на территории Грузии было несколько государств, большая часть которых была под османским игом. Князь Картли-Кахетинского царства в 1801 году обратился к Российской Империи с просьбой о присоединении, что было выполнено. В ходе русско-турецкой войны были освобождены другие части Грузии, что позволило их объединить.