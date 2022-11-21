За время СВО на ремонт белгородских объектов направлено 13 млрд рублей
Белгородский губернатор Гладков: на ремонт обстрелянных объектов потратили 13 млрд рублей
Белгород,
21 ноября 2022, 15:48 — REGNUM Расходы региона на восстановительные работы объектов, повреждённых за время специальной военной операции, составили порядка 13 млрд рублей, заявил на пресс-конференции 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вячеслав Гладков
Belregion.ru
Средства на восстановление направляют из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства региона.
«Сумма расходов растёт. В целом мы потратили за восемь месяцев на всё, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей», — сказал губернатор.
По словам Вячеслава Гладкова, проблемы области не являются локальными. Только своими силами регион не справится — власти взаимодействуют с федеральным правительством, эта работа ляжет в основу нормативных актов.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.