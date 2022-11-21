За время СВО на ремонт белгородских объектов направлено 13 млрд рублей
Белгородский губернатор Гладков: на ремонт обстрелянных объектов потратили 13 млрд рублей
Белгород, 21 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Расходы региона на восстановительные работы объектов, повреждённых за время специальной военной операции, составили порядка 13 млрд рублей, заявил на пресс-конференции 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Вячеслав Гладков
Средства на восстановление направляют из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства региона.
«Сумма расходов растёт. В целом мы потратили за восемь месяцев на всё, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей», — сказал губернатор.
По словам Вячеслава Гладкова, проблемы области не являются локальными. Только своими силами регион не справится — власти взаимодействуют с федеральным правительством, эта работа ляжет в основу нормативных актов.