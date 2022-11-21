Белгород, 21 ноября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Расходы региона на восстановительные работы объектов, повреждённых за время специальной военной операции, составили порядка 13 млрд рублей, заявил на пресс-конференции 21 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Средства на восстановление направляют из внебюджетного фонда и резервного фонда правительства региона.

«Сумма расходов растёт. В целом мы потратили за восемь месяцев на всё, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей», — сказал губернатор.

По словам Вячеслава Гладкова, проблемы области не являются локальными. Только своими силами регион не справится — власти взаимодействуют с федеральным правительством, эта работа ляжет в основу нормативных актов.