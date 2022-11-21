Донецк, 21 ноября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. После обстрела со стороны киевских боевиков в Донецке была повреждена питающая линия трансформаторной подстанции «Смолянка–220», в связи с чем четыре горнодобывающих предприятия временно остались без электричества. Под землёй остаются 59 шахтёров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС ДНР 21 ноября.

hangela Шахта

Подача электричества была временно прекращена на шахтах имени Скочинского, имени Горького и «Лидиевка». На шахте имени Засядько под землёй остаются 59 человек. К месту подъёма людей дежурят спасатели. Медики проведут осмотр горняков.

Два человека на шахте имени Горького уже подняты на поверхность.