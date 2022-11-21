Партия самолётов Су-30СМ2 и Як-130 поступила в войска
ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130
Москва,
21 ноября 2022, 15:49 — REGNUM Партия самолётов Су-30СМ2 и Як-130 передана российским военным, передача ещё одной партии ожидается до конца года. Сообщение об этом опубликовано 21 ноября на сайте правительства РФ.
Новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130 произведены на Иркутском авиационном заводе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех. Количество переданных Министерству обороны машин не уточняется.
Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что корпорация продолжает выполнение своих обязательств в рамках гособоронзаказа. Ещё одну партию машин, находящихся в производстве, заказчик получит до конца года.
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История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.