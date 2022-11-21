ВКС России получили истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130

Москва, , 15:49 — REGNUM Партия самолётов Су-30СМ2 и Як-130 передана российским военным, передача ещё одной партии ожидается до конца года. Сообщение об этом опубликовано 21 ноября на сайте правительства РФ.

Самолёт Як-130 Mil.ru

Новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130 произведены на Иркутском авиационном заводе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в Ростех. Количество переданных Министерству обороны машин не уточняется.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что корпорация продолжает выполнение своих обязательств в рамках гособоронзаказа. Ещё одну партию машин, находящихся в производстве, заказчик получит до конца года.

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