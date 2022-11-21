Москва, , 15:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2023 год срок действия нулевой ставки НДС при реализации лизинговых судов, зарегистрированных в российском реестре.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По действующим в 2022 году нормам, установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость при продаже лизинговыми компаниями судов, которые зарегистрированы в Российском международной реестре судов. Подписанный главой государства закон продлевает действие льготы до 31 декабря 2023 года.

В реестр включены суда, используемые для международных перевозок грузов, пассажиров и их багажа, буксировки; суда, используемые для перевозок и буксировки в каботаже; суда, используемые для разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр. Для регистрации применяются ограничения в виде максимально допустимого возраста судна, а также по мощности двигателя.