Москва, 21 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В целом, то, что Европа, Британия, США и другие страны продолжают закупать российскую нефть по серой схеме, не новость, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так как отследить, откуда конкретно прибыла нефть, все же довольно сложно, и есть некоторые лазейки, позволяющие перегружать российскую нефть на другие танкеры, смешивать ее или попросту отключать трекеры у судов. Такие действия уже во многом заложены в текущую цену на нефть и в последние решения ОПЕК+.

Британия, как и многие европейские страны, сейчас страдает от высоких цен на энергоносители и пытается максимально заполнить хранилища. До вступления в силу эмбарго в ЕС и ценового потолка это несет, скорее, репутационные риски, и официально законом не запрещено.

После 5 декабря, если нефть будет закупаться выше определённой установленной цены, компания-импортер должна будет заплатить огромный штраф.

Введение ценового потолка и эмбарго на 90% российской нефти, импортируемой в ЕС, в теории, может привести к дальнейшему росту цен на нефть других марок Brent, WTI, Arab Light и т.д., которые могут столкнуться с повышенным спросом. В то время как российская нефть будет торговаться с большим дисконтом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие страны.

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