Москва, , 15:36 — REGNUM Российский волейболист, олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом 21 ноября сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

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По его словам, Бутько подписал соглашение с Международной федерацией волейбола о том, что спортсмен признал попадание запрещённого вещества в свой организм. Это соглашение одобрило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле», — приводит слова Резванова ТАСС.

Он добавил, что срок дисквалификации Бутько составит один год, отстранение завершится 1 апреля 2023 года. 36-летний волейболист сможет вернуться к тренировкам 1 февраля.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, а также победителем Кубка мира (2011) и Мировой лиги (2011), чемпионом Европы (2017). В составе казанского «Зенита» он трижды становился чемпионом России.