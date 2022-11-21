Бухарест, 21 ноября 2022, 15:34 — REGNUM Шестеро граждан Турции были задержаны при попытке нелегального пересечения румынско-венгерской границы. Об этом 21 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Граница
Граница
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Согласно официальной информации, мигранты прятались в грузовике, перевозившем партию арахиса из турецкого Стамбула в столицу Швейцарии Берн. При этом водитель транспортного средства не смог пояснить присутствие нелегальных мигрантов в своей машине.

Ведется следствие.

Напомним, правительство Румынии объявило о реализации масштабного плана по борьбе с незаконной иммиграцией.