Бухарест, 21 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Шестеро граждан Турции были задержаны при попытке нелегального пересечения румынско-венгерской границы. Об этом 21 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

stephenwd4h0 Граница

Согласно официальной информации, мигранты прятались в грузовике, перевозившем партию арахиса из турецкого Стамбула в столицу Швейцарии Берн. При этом водитель транспортного средства не смог пояснить присутствие нелегальных мигрантов в своей машине.

Ведется следствие.

Напомним, правительство Румынии объявило о реализации масштабного плана по борьбе с незаконной иммиграцией.