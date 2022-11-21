В России уже больше 6 млн самозанятых, а в ближайшие пару лет, число плательщиков налога на профессиональный доход составит 15% от числа всего экономически активного населения. Причина такого взрывного роста кроется, в том числе в росте популярности платформенной занятости, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

«Маркетплейсы, биржи фриланса и сервисы сейчас гарантируют постоянный приток заказов самозанятым и для многих, разовые подработки и проекты превращаются в полноценные рабочие дни, недели и даже месяцы с уровнем занятости сопоставимым с традиционным наймом.

Однако, несмотря на это до недавнего времени самозанятые оставались достаточно социально не защищенными. Решение о предоставлении возможности для самозанятых претендовать на больничный — исправляет эту ситуацию.

Так, теперь любой самозанятый может принять участие в государственной системе добровольного социального страхования по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо начать уплачивать взносы в размере 3,84% от суммы застрахованного заработка — два или три минимальных размера оплаты труда.

В первом случае размер ежемесячного взноса составит 1,2 тыс. руб., во втором — 1,8 тыс. руб. При этом, претендовать на больничный в случае болезни может не только самозанятый, но и члены его семьи.

Размер выплаты по больничному, который предусмотрен новым видом страхования, будет зависеть от страхового стажа плательщика и срока уплаты им взносов. Для расчета суммы во внимание возьмут не только стаж самозанятости, но и рабочий стаж при его наличии.

Так, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка (два или три МРОТ) с коэффициентом 0,7, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже до пяти лет — 60%.

После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 100%. Также, если самозанятый, уплачивая взносы, не будет оформлять больничный в течение определенного времени, он сможет получить «скидку». Если этот срок составит полтора года, то понижающий коэффициент для взносов составит 0,9%, более двух лет — 0,7%.

Подать заявку на получение компенсации за больничный самозанятые смогут, направив в Фонд Социального Страхования (ФСС) заполненное заявление и больничный лист. Сроки получения выплаты — в течение 10 рабочих дней.

Такое решение, должно только повысить привлекательность этого налогового режима. Те, кого останавливало отсутствие социальных гарантий либо оставались в тени, либо выбирали более дорогостоящий и сложный режим ИП. Теперь для многих выбор станет более очевидным», — пояснил эксперт.

Москва, , 15:32 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2023 года начнёт своё действие новая модель социального страхования самозанятых. В частности, самозанятым предложили самим выбирать тарифы на больничные.

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