Москва, 21 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе и обновленном бюджетном правиле. Соответствующий документ опубликован.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Согласно закону, на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 трлн рублей нефтегазовых доходов в год в 2023–2025 годах, затем цифра будет индексироваться каждый год на 4%.

На 2023 и 2024 годы правило смягчено — разрешены более высокие расходы за счет нефтегазовой ренты, поэтому допускаются траты из ФНБ в 2,9 трлн и 1,6 трлн соответственно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кроме того, предусматривается направление органами управления государственного внебюджетного фонда России в ФНБ доходов от поступления страховых взносов, уплаченных в 2023 году в связи с продлением в 2022 году сроков их уплаты. А правительству для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.

Правительство также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году госгарантий РФ, не предусмотренных программами таких гарантий, причем в порядке и на условиях, которые само и установит. Помимо этого, закон допускает предоставление госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств на ее реализацию или за счет уменьшения остатков средств бюджета РФ.

Закон также закрепляет на постоянной основе централизацию 50% норматива зачисления по налогу на прибыль по проекту «Сахалин-2» для оказания финансовой поддержки мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа.