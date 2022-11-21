Москва, 21 ноября 2022, 15:27 — REGNUM Никакие ограничения не способны сдержать развитие России и Кубы, заявил 21 ноября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Москве.
При этом никакие санкции не способны сдержать развитие двух стран, подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мигель Диас-Канель заявил, что Россия и Куба находятся в отличных двусторонних отношениях.
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