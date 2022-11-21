Румыния вывела активы из двух банков с российским капиталом
Президент Румынии подписал указ о выведении активов из двух банков
Бухарест,
21 ноября 2022, 15:27 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о выведении Румынией активов из двух крупных банков, имеющих основную долю российского капитала. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Флаг Румынии
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Согласно официальной информации, речь идет о прекращении контактов Бухареста с Международным банком экономического сотрудничества и Международными инвестиционным банком. Обе эти структуры были созданы в Москве соответственно в 1960-х и 1970-х годах. До последнего времени Румыния являлась одним из их основных партнеров.
По словам Йоханниса, нынешняя мера является частью экономических санкций, введенных против Российской Федерации Бухарестом в частности и Евросоюзом в целом. Предполагается, что освободившиеся активы будут направлены в одну из финансовых структур ЕС.
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.