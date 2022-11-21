Президент Румынии подписал указ о выведении активов из двух банков

Бухарест, , 15:27 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о выведении Румынией активов из двух крупных банков, имеющих основную долю российского капитала. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, речь идет о прекращении контактов Бухареста с Международным банком экономического сотрудничества и Международными инвестиционным банком. Обе эти структуры были созданы в Москве соответственно в 1960-х и 1970-х годах. До последнего времени Румыния являлась одним из их основных партнеров.

По словам Йоханниса, нынешняя мера является частью экономических санкций, введенных против Российской Федерации Бухарестом в частности и Евросоюзом в целом. Предполагается, что освободившиеся активы будут направлены в одну из финансовых структур ЕС.