Бухарест, 21 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о выведении Румынией активов из двух крупных банков, имеющих основную долю российского капитала. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, речь идет о прекращении контактов Бухареста с Международным банком экономического сотрудничества и Международными инвестиционным банком. Обе эти структуры были созданы в Москве соответственно в 1960-х и 1970-х годах. До последнего времени Румыния являлась одним из их основных партнеров.

По словам Йоханниса, нынешняя мера является частью экономических санкций, введенных против Российской Федерации Бухарестом в частности и Евросоюзом в целом. Предполагается, что освободившиеся активы будут направлены в одну из финансовых структур ЕС.