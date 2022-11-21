Москва, 21 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий налоговую нагрузку в нефтегазовой отрасли. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Новый закон предполагает увеличение налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли в 2023–2025 годах. Он предусматривает повышение до 34% налога на прибыль для экспортёров сжиженного природного газа и повышение поступлений от налога на добычу полезных ископаемых с нефтяников и угледобывающих компаний. Кроме того, предполагается дополнительное изъятие у Газпрома в пользу государства порядка 50 млрд рублей в месяц — всего 1,8 млрд рублей.

Предполагается, что изменения дадут в бюджет дополнительно 3 трлн рублей.