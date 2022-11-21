В Тульской области намерены запустить производство беспилотников
В Тульской области планируют выпускать беспилотные летательные аппараты
Тула, 21 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Тульской области. Это следует из плана реализации основных направлений деятельности по итогам третьего квартала, опубликованного на сайте правительства региона.
Проект, согласно документу, реализуется на территории АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» в рамках технопарка «Радиоэлектроника». Помимо беспилотников, планируется производить вспомогательное оборудование и программное обеспечение для управления БПЛА.
Создание технопарка «Радиоэлектроника» было анонсировано в начале 2022 года, в целях реализации инновационных проектов, уточнили «Тульские новости».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах по запуску производства БПЛА заявили в Калужской области.