Тула, 21 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Тульской области. Это следует из плана реализации основных направлений деятельности по итогам третьего квартала, опубликованного на сайте правительства региона.

Marion Doss Беспилотники

Проект, согласно документу, реализуется на территории АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» в рамках технопарка «Радиоэлектроника». Помимо беспилотников, планируется производить вспомогательное оборудование и программное обеспечение для управления БПЛА.

Создание технопарка «Радиоэлектроника» было анонсировано в начале 2022 года, в целях реализации инновационных проектов, уточнили «Тульские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах по запуску производства БПЛА заявили в Калужской области.