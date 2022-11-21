В Германии заявили, что благосостояние в стране может упасть до уровня 1970 года

Берлин, , 15:25 — REGNUM Из-за «полного провала» энергетической политики властей Германии уровень благосостояния в стране может снизиться до уровня 1970 года. Такое мнение 21 ноября высказал глава парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП, входит в правительственную коалицию) в ландтаге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хеннинг Хёне в интервью немецкой газете Welt.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Благосостояние Германии грозит опуститься до уровня 1970 года. На фоне полного провала энергетического перехода, мы должны спросить себя, будет ли кто-нибудь по-прежнему производить здесь и продавать свою продукцию на международном рынке через десять лет? Мы должны ответить на этот вопрос», — сказал он.

Также Хёне призвал всех «осознать серьёзность ситуации», уточнив, что ряд германских компаний — от Lanxess до BASF — ранее сообщил, что готов вести инвестиции куда угодно, за исключением самой ФРГ.

«Наш малый и средний бизнес также находится под давлением. Многие наблюдатели предупреждают, что вскоре наша страна может стать CO2-нейтральной, но бедной», — добавил немецкий политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Франции предоставят кредит в размере 15 млн евро французскому стекольному заводу Duralex, «задохнувшемуся» от резкого роста цен на энергоносители.