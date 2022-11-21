Берлин, 21 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Из-за «полного провала» энергетической политики властей Германии уровень благосостояния в стране может снизиться до уровня 1970 года. Такое мнение 21 ноября высказал глава парламентской группы Свободной демократической партии (СвДП, входит в правительственную коалицию) в ландтаге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хеннинг Хёне в интервью немецкой газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Благосостояние Германии грозит опуститься до уровня 1970 года. На фоне полного провала энергетического перехода, мы должны спросить себя, будет ли кто-нибудь по-прежнему производить здесь и продавать свою продукцию на международном рынке через десять лет? Мы должны ответить на этот вопрос», — сказал он.

Также Хёне призвал всех «осознать серьёзность ситуации», уточнив, что ряд германских компаний — от Lanxess до BASF — ранее сообщил, что готов вести инвестиции куда угодно, за исключением самой ФРГ.

«Наш малый и средний бизнес также находится под давлением. Многие наблюдатели предупреждают, что вскоре наша страна может стать CO2-нейтральной, но бедной», — добавил немецкий политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Франции предоставят кредит в размере 15 млн евро французскому стекольному заводу Duralex, «задохнувшемуся» от резкого роста цен на энергоносители.