Луганск, 21 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Регулярные силы НАТО участвуют в боевых действиях в Донбассе под видом частных военных компаний (ЧВК). Таких компаний — около десяти, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко 21 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, в Донбассе немало иностранных ЧВК. Они служат прикрытием для регулярных сил Североатлантического альянса, находящихся на территории б. УССР.

«Я сейчас затрудняюсь ответить, сколько именно, но их до десяти, этих частных военных компаний», — сказал Марочко.

В последнее время, добавил офицер, количество наёмников в рядах ВСУ растёт.

Марочко напомнил, что ещё до начала специальной военной операции РФ на территории б. УССР действовал так называемый иностранный легион. В него вступали граждане Польши, Эстонии, Латвии, Литвы.

Российские войска этот легион серьёзно «потрепали», поэтому иностранцы разбились на более мелкие группы и выполняют в их составе различные задачи. Так, они выступают в качестве заградотрядов и штурмовых подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, Марочко также рассказал, что ВСУ перестали наступать в районе городов Артёмовск и Соледар.

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