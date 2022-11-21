Исследования не подтвердили отравление Саакашвили — директор клиники

Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Заявления о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили чем-либо отравился, не соответствуют действительности. Об этом 21 ноября заявил журналистам директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, где находится политик.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается токсикологического исследования, то могу вам сказать, что мы проводили эти исследования не раз», — сказал врач.

Он добавил, что в клинике делают всё возможное для того, чтобы оказать бывшему президенту необходимое лечение.

Напомним, ранее об отравлении Саакашвили тяжёлыми металлами заявила его мать Гиули Аласания, а также адвокат политика Валерий Гелбахиани. После этого на странице экс-президента в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилось сообщение с призывом «не спекулировать» на стоянии его здоровья.

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