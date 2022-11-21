Тбилиси, 21 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Заявления о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили чем-либо отравился, не соответствуют действительности. Об этом 21 ноября заявил журналистам директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, где находится политик.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Что касается токсикологического исследования, то могу вам сказать, что мы проводили эти исследования не раз», — сказал врач.

Он добавил, что в клинике делают всё возможное для того, чтобы оказать бывшему президенту необходимое лечение.

Напомним, ранее об отравлении Саакашвили тяжёлыми металлами заявила его мать Гиули Аласания, а также адвокат политика Валерий Гелбахиани. После этого на странице экс-президента в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилось сообщение с призывом «не спекулировать» на стоянии его здоровья.