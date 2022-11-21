Калуга, , 15:21 — REGNUM Редкого воробьиного сычика — скрытного лесного обитателя сфотографировал в «Калужском Бору» известный орнитолог Юрий Галченков, сообщили 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Воробьиный сычик Фото начальника отдела калужского Минприроды Юрия Галченкова

Воробьиный сычик — один из наиболее мелких представителей совиных пернатых региона. Если крохотную птицу положить на спинку, то от кончика хвоста до клюва она будет не более 16 см. Совы и сычи считаются ночными птицами, однако в это время года они порой активны и днём.

«Свидетельства о встречах воробьиного сычика в городском бору Калуги известны ещё 100 с лишним лет назад из книги Виталия Филатова «Птицы Калужской губернии». Этот хищник, кроме своих маленьких размеров — 16-17 см, ещё интересен тем, что поздней осенью делает заготовки корма к зиме. В одной из его кладовых мы находили 25 полевок и 3 бурозубки», — отметил Юрий Галченков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории памятника природы федерального значения «Калужский Бор», где обитают более 60 видов пернатых, орнитолог Юрий Галченков провёл орнитологическую экскурсию. Специалист поделился с земляками опытом проведения самостоятельных наблюдений с помощью определителя птиц и бинокля, рассказал интересные факты о живой природе. Экскурсантам напомнили о важности сохранения среды обитания животных и растений для сохранения их численности и призвали внести посильный вклад в наведение порядка в лесах.