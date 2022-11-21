В Башкирии анонсировали операцию по охране хвойных молодняков от незаконных рубок

Уфа, , 15:22 — REGNUM Операция по охране хвойных молодняков от незаконных рубок «Ель-2022» стартовала в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что в республике эта акция будет проходить до 31 декабря 2022 года. В ходе акции лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов организуют круглосуточное патрулирование лесов, создадут стационарные посты, на которых будут контролировать перевозку новогодней елочной продукции на дорогах общего пользования, а также на выездах из лесов.

Отмечается, что в местах продажи ёлок будут проходить постоянные рейды.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством за незаконную рубку елей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Для граждан размер административных штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра лесного хозяйства Башкирии Юнира Садыкова.

Он добавил, что кроме штрафов нарушитель обязан возместить ущерб лесному фонду.

«Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье до шести лет лишения свободы», — пояснил он.