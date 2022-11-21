Москва, , 15:20 — REGNUM Инфляция потребительских цен в Соединённом Королевстве за октябрь взлетела на 11,1%, прежде всего, по причине роста цен на энергоресурсы. Если бы Великобритания совсем не импортировала нефть из России, то цены бы совсем зашкалили, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Однако импортируются в основном небольшие объёмы, а цены на нефть по-прежнему высокие, даже несмотря на 20%-ный дисконт Urals к Brent.

При этом, скорее всего, Великобритания импортирует на Urals в чистом виде, а, скорее всего, смесь из Urals и Brent, так как нелегальный импорт российской нефти в Британию осуществляется через поставщиков из континентальной Европы.

При этом Великобритания — не единственная страна Европы, которая закупает российскую нефть, несмотря на санкции. Евросоюз намерен отказаться от российской нефти, импортируемой морским путём, если она не будет продаваться выше «потолка цен», предельная величина которого до сих пор не определена.

Однако ещё летом и в начале осени страны континентальной Европы резко увеличили пока ещё легальные закупки российской нефти, чтобы создать запасы на случай уже грозящего многим странам ЕС дефицита топлива, а Великобритания делает то же самое, что и Евросоюз.

Только разница в том, что импортирует российскую нефть она нелегально, пока ЕС предпочёл отказаться от российской нефти не сразу, а в конце 2022 года, после формирования необходимых запасов.

В любом случае, «потолок цен» на российскую нефть, который будет введён с 5 декабря 2022 года, может привести к тому, что Россия прекратит даже нелегальный экспорт нефти и в Великобританию, и в те страны ЕС, которые в этом «проекте» будут участвовать. Поэтому падение цен на нефть в декабре может смениться сильным ростом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания продолжает закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие страны.

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