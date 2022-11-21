Финансист Мастеров оценил вероятность рецессии российскойской экономики в 2023 году

Москва, , 15:46 — REGNUM В настоящее время в российской экономике наблюдаются тревожные признаки грядущего резкого ухудшения ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Во-первых, сохраняется низкий уровень платежеспособного спроса. Дефляционные процессы, наблюдавшиеся в последние месяцы, не смогли компенсировать негативного влияния инфляции на доходы потребителей, — сказал он. — Из-за ограничения импорта сократился ассортимент продукции, при этом цены выросли как на импортную бытовую технику, комплектующие, автомобили, так и на многие категории продуктов питания. Это угнетающее подействовало на платежеспособный спрос. Более того, в последние месяцы наблюдалось снижение спроса даже на продукты питания, что выглядит достаточно тревожной тенденцией. В таких условиях не следует рассчитывать на хотя бы частичное восстановление платежеспособного спроса».

Во-вторых, как пояснил Мастеров, наблюдаются негативные тенденции по доходам бюджета, что позволяет сделать прогноз о серьёзном снижении ВВП РФ в ближайшие месяцы. Например, в октябре резко обрушились доходы по налогу на прибыль по отношению к 2021 году — на 26,3%. В-третьих, как пояснил эксперт, под влиянием экономических санкций продолжает сокращаться экспорт энергоносителей.

По словам Мастерова, российский бюджет может потерять значительный объем нефтегазовых доходов, что усложнит государственные мероприятия в части стимулирования экономической активности, особенно с учетом продолжающихся боевых действий и необходимости соответствующих расходов.

«В-четвертых, можно предположить дальнейшее усиление влияния экономических санкций, связанных с ограничением импорта в РФ высокотехнологичного оборудования и комплектующих. Маловероятно, что удастся в короткие сроки решить все вопросы, связанные с импортозамещением, переориентацией логистических цепочек на поставки из других стран, а также локализацией производства на территории РФ. Если в одних отраслях экономики эта задача может быть решена более-менее успешно, то в других отраслях соответствующие сложности могут сохраняться еще в течение длительного времени, — сказал он. — Сверх того, в ближайшие месяцы ситуация здесь может даже ухудшиться по мере исчерпания запасов комплектующих, износа агрегатов на уже работающем оборудовании, что может оказать негативное воздействие на соответствующие предприятия и создать немало дополнительных сложностей».

Все это, по мнению Мастерова, позволяет сделать неблагоприятные прогнозы о динамике ВВП в ближайшие месяцы. С большой вероятностью, рецессия в российской экономике в 2023 году сохранится. Более того, не исключено, что по всем макроэкономическим параметрам и тенденциям, включая динамику ВВП, 2023 год может оказаться даже более тяжелым, чем 2022 год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что России удастся избежать полномасштабной рецессии.