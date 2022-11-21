Донецк, , 15:17 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 12:50 и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что укреплением рубежей в рамках своих возможностей и полномочий в связи с обстановкой в приграничных районах занимаются власти региона.