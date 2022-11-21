ВСУ потеряли свыше 20 боевиков в попытках атак на территории ЛНР
Российские военные сорвали попытки ВСУ наступать на краснолиманском направлении
Москва,
21 ноября 2022, 15:17 — REGNUM Подразделения ВСУ попытались атаковать позиции российских войск на краснолиманском направлении, но были рассеяны артиллерийским огнём. Об этом сообщает Минобороны России 21 ноября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Спецоперация
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киевские боевики, уточнили в военном ведомстве, пошли в наступление силами двух ротных тактических групп. Направления атак — населённые пункты Голиково и Червонопоповка в ЛНР.
«Огнём артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли более 20 военнослужащих, три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.