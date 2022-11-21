Российские военные сорвали попытки ВСУ наступать на краснолиманском направлении

Москва, , 15:17 — REGNUM Подразделения ВСУ попытались атаковать позиции российских войск на краснолиманском направлении, но были рассеяны артиллерийским огнём. Об этом сообщает Минобороны России 21 ноября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

Киевские боевики, уточнили в военном ведомстве, пошли в наступление силами двух ротных тактических групп. Направления атак — населённые пункты Голиково и Червонопоповка в ЛНР.

«Огнём артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян», — говорится в сообщении.

ВСУ потеряли более 20 военнослужащих, три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.

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