Доходный дом у сада Сан-Галли в Петербурге продали под апарт-комплекс
Доходный дом в центре Петербурга, 30 лет простоявший заколоченным, станет апарт-комплексом
Санкт-Петербург,
21 ноября 2022, 15:21 — REGNUM Заброшенный бывший доходный дом Сабаевых-Замятиных у сада Сан-Галли в центре Петербурга продали на торгах под размещение там апарт-комплекса, сообщили 21 ноября в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).
Доходный дом Сабаевых-Замятиных в центре Петербурга
auction-house.ru
Бывший жилой дом на улице Черняховского, 56А, после расселения был переведён в статус «нежилой» и отключён от всех коммуникаций из-за своего аварийного состояния. С 90-х годов прошлого века он находится в законсервированном состоянии и был выставлен на электронные торги в октябре 2021 года за 132 млн рублей.
«Сегодня с уверенностью можно сказать, что историческое здание на улице Черняховского будет полностью восстановлено», — прокомментировала заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Санкт-Петербурге Дарья Гончарова.
По её словам, несмотря на то, что основным трендом уходящего года стали рост числа сделок с объектами промышленного назначения, спрос на другие сегменты коммерческой недвижимости остается устойчивым.
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История вопроса
Архитектурное наследие – значительная часть материальной культуры, доставшейся нам от прошлых поколений. Это возможность прикоснуться к прошлому, ощутить дух прошедших эпох. Старая архитектура придаёт городам своеобразие и уют, воспитывает в людях чувство прекрасного.
К сожалению, старые постройки со временем ветшают или страдают от войн и других социальных катаклизмов, а людям не всегда хватает понимания их ценности. В погоне за наживой старые дома сносят, а их место занимают безликие, но более коммерчески привлекательные постройки. В лучшем случае, новоделы маскируют «под старину», но такая подмена обычно слишком заметна. Иногда старые здания портят бездумной реставрацией. После исчезновения какой-то части старых построек, теряется облик исторической части города, даже если старых домов ещё достаточно много.
Чаще всего, защитники старой архитектуры, руководствующиеся всего лишь благими целями, не могут противостоять строительному бизнесу, уничтожающему архитектурное наследие на коммерческой основе и в коррупционной связке с представителями власти. Поэтому единственно правильное направление борьбы за сохранение архитектурного наследия – пропаганда важности этого дела. Когда понимание необходимости сохранения архитектурного наследия укореняется в массах, государства вынуждены принимать законодательные меры к его охране.
Самые ценные архитектурные памятники вносятся в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России охраной архитектурного наследия занимается Министерство культуры. Принят Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Существует множество добровольных общественных объединений, ставящих целью охрану культурно-исторического наследия. Тем не менее, все предпринимаемые меры не всегда спасают памятники истории от разрушения.