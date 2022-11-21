Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Бывший доходный дом Сабаевых-Замятиных у сада Сан-Галли в центре Петербурга продали на торгах под размещение там комплекса апартаментов, сообщили 21 ноября в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

auction-house.ru Доходный дом Сабаевых-Замятиных в центре Петербурга

Бывший жилой дом на улице Черняховского, 56А, после расселения был переведён в статус «нежилой» и отключён от всех коммуникаций из-за своего аварийного состояния. С 1990-х годов он находится в законсервированном состоянии и был выставлен на электронные торги в октябре 2021 года за 132 млн рублей.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что историческое здание на улице Черняховского будет полностью восстановлено», — прокомментировала заместитель руководителя Департамента продаж РАД в Санкт-Петербурге Дарья Гончарова.

По её словам, несмотря на то, что основным трендом уходящего года стали рост числа сделок с объектами промышленного назначения, спрос на другие сегменты коммерческой недвижимости остается устойчивым.